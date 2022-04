Coronavirus in Umbria: dati del 30 marzo 2022

NewTusciaUmbria – Perugia – Dopo la continua discesa dei giorni scorsi, la curva dei contagi tende nell’ultimo giorno a stabilizzarsi, attualmente in Umbria vengono segnalati 19.459 casi di positività (-0,1% rispetto a martedì 29 marzo).

Il report regionale di oggi 30 marzo, aggiornato alle ore 9:51 di questa mattina, ci comunica che sono 1.821 i nuovi positivi ( in calo del 16% rispetto ieri), eseguiti 2.685 tamponi molecolari e 8.019 test antigenici.

Lieve aumento dei guariti rispetto a martedì, oggi sono state registrate 1.839 nuove guarigioni e 2 decessi da Covid19.

La situazione ospedaliera umbra vede oggi un ulteriore aumento dei pazienti in area medica, nell’ultimo giorno si contano 7 ricoveri in più ( in totale 227 ricoverati), mentre cala il dato delle terapie intensive con 4 pazienti in meno ( in totale 3 ricoveri).

Le attuali persone in isolamento contumaciale sono 19.232 (-0,14% rispetto al giorno precedente).