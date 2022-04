Frontale tra due macchine, un morto e un ferito grave

NewTusciaUmbria – Perugia – Nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 22:30, è avvenuto un grave incidente stradale sulla strada Flaminia nei pressi di Pontecentesimo alle Porte di Valtopina.

Due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso d’indagine, l’impatto è stato così devastante che uno dei conducenti è deceduto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale di Foligno in grave condizioni.

Impressionanti le condizioni dei due mezzi, la parte anteriore delle due auto è andata completamente distrutta.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Foligno, che si sono attivati per primi nei soccorsi e i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di salvare l’uomo che ha perso tragicamente la vita.

È stato reso noto il nome della vittima, si tratta di Gianluca Graciolini, ex assessore di Gualdo Tadino di 52 anni, volto conosciuto della politica comunista umbra.

L’altra persona al volante è un giovane di 22 anni, che ha riportato ferite giudicate gravi, è infatti ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del San Giovanni Battista e nella notte ha subito un doppio intervento chirurgico.

La Polizia Stradale di Perugia si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.