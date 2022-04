Narni; Corsa all’Anello, il 9 aprile sarà presentato il consiglio direttivo guidato da Federico Montesi

La “squadra” verrà presentata in occasione dell’Assemblea dei Sessanta

NewTusciaUmbria – NARNI – Il direttivo dell’Associazione Corsa all’Anello è al completo. Ieri sono scaduti i termini per le candidature per la segreteria attività equestri. L’unica candidatura arrivata è quella di Leonardo Basilotta, che è stata accettata e ratificata. La squadra, guidata dal presidente Federico Montesi, verrà presentata ufficialmente il 9 aprile alle 16 all’Auditorium San Domenico in occasione dell’Assemblea dei Sessanta. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2021. All’assemblea seguirà una messa in Cattedrale alle 18 con tutti i membri del Consiglio dei Sessanta. Come deliberato dal consiglio direttivo, al fine di promuovere l’imminente inizio della Corsa all’Anello, l’assemblea e la messa saranno svolte in costume medievale.

Ecco quindi i nomi del direttivo: Emiliano Luciani è il responsabile comunicazione e pubbliche relazioni, Cinzia Ratini e Mariacristina Angeli sono le responsabili della segreteria coreografica (in ordine responsabile coreografia ambiente, rievocazione e cortei e responsabile spettacoli, mostre ed eventi culturali), Paola Benedetti (vice presidente) e Luka Kenno sono i responsabili della segreteria amministrativa (in ordine responsabile contabilità e finanza e responsabile

amministrazione e contratti), Filippo Miliacca e Leonardo Basilotta sono i responsabili delle segreteria tecnica (in ordine responsabile infrastrutture e tutela dei cavalli e responsabile attività equestri) e Sergio Pei è il responsabile logistica, organizzazione e sicurezza.